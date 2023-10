Sospeso l'affidamento in prova ai servizi sociali: marito violento portato in carcere

E' stato portato in carcere, al "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa, il trentanovenne di San Giovanni Gemini che nei giorni scorsi era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri della stazione di Cammarata hanno dato esecuzione ad un decreto del magistrato di Sorveglianza di Agrigento che ha disposto la sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale al quale, per altri reati, l'uomo si trovava sottoposto. Il trentanovenne, dopo la notifica del provvedimento di sospensione, è stato dunque accompagnato in carcere dove dovrà espiare la pena detentiva di 3 mesi.

Nei giorni scorsi, era stato appunto arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti - aveva, stando all'accusa, schiaffeggiato e minacciato di morte la moglie, davanti ai figli, - e il gip, convalidando l'arresto, aveva disposto la detenzione domiciliare.

Domiciliari che sono però durati poco visto che è stato portato, dai militari dell'Arma, alla casa circondariale di Agrigento.