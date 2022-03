Sorvegliato speciale viene trovato con arnesi atti allo scasso: denunciato 34enne

Sorvegliato speciale agrigentino viene trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, in via Colajanni a Caltanissetta. E ai poliziotti delle Volanti della Questura Nissena il trentaquattrenne ha fornito false generalità. E' stato denunciato e il questore Ricifari ha firmato a suo carico un foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno a Caltanissetta.

L'agrigentino dovrà adesso rispondere delle ipotesi di reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla sua identità personale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, porto di armi od oggetti atti ad offendere e violazione inerenti gli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Stanotte, nel corso dei servizi di controllo del territorio, l’equipaggio delle Volanti ha sorpreso l’uomo in via Colajanni, vestito di nero e travisato. Sottoposto a controllo il fermato ha fornito false generalità agli agenti e, a seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello e con arnesi da scasso.

Portato in Questura, dopo gli accertamenti eseguiti della polizia Scientifica, è stato identificato quale un sorvegliato speciale, gravato da numerosi pregiudizi di polizia. Il sorvegliato speciale, che ha l’obbligo di restare nella sua abitazione, non ha fornito ai poliziotti motivazioni plausibili in merito alla sua presenza da Caltanissetta. Nei confronti dell’uomo, il questore Ricifari ha emesso il provvedimento di foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno a Caltanissetta.

“Non si tratta di controlli fortunosi per le volanti; infatti, l’azione di vigilanza nel territorio – spiega il questore Ricifari – è sempre mirata a prevenire reati rilevando ogni indicatore quale, in questo caso, l’anomalo comportamento dell’individuo il cui atteggiamento per l’orario e la particolare vestizione ha richiamato l’attenzione degli agenti. Sono controlli di questo tipo che prevengono la perpetrazione ripetuta di furti ed altri reati ‘da strada’ che generano insicurezza nei cittadini”.