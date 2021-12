Sicurezza, via libera dal comitato ai progetti di videosorveglianza di 14 Comuni

Si è svolta in Prefettura una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrata con la presenza di un funzionario della zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato per la Sicilia Occidentale, per analizzare le specifiche tecniche dei progetti, presentati dai 14 comuni della provincia partecipanti al bando emanato dal ministero dell’Interno, finalizzati all’installazione di impianti di videosorveglianza.

I progetti sono stati valutati positivamente dal comitato sotto il profilo dell’opportunità di installare impianti di videosorveglianza "in considerazione dell’apporto preventivo fornito in relazione al compimento di azioni delittuose - si legge in una nota della Prefettura - sia nell’ottica di un eventuale intervento repressivo. Sotto l’aspetto tecnico 13 progetti sono stati valutati positivamente, con qualche indicazione circa accorgimenti specifici cui attenersi in fase di esecuzione qualora finanziati, mentre per un progetto non è stato possibile effettuare un’analisi tecnica per carenza di specifiche di dettaglio".