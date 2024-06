Sorpreso a prelevare abusivamente acqua da un torrente: stangata per un autobottista

È stato sorpreso a prelevare, in maniera abusiva, acqua dal torrente Bellapietra, in zona Timpi Russi a Sciacca. E lo avrebbe fatto da un corso d'acqua che è risultato essere deviato per creare un invaso. Un autobottista di Ribera è stato sanzionato - la multa non è una bazzecola: va da 8 a 50 mila euro - dagli agenti del commissariato di Sciacca, che sono coordinati dal vice questore Cesare Castelli, e dai carabinieri della locale compagnia con a capo il tenente colonnello Roberto Vergato. Non sono, almeno per il momento, esclusi sviluppi e risvolti di natura penale.

Polizia e carabinieri, non soltanto nell'area Saccense, da giorni e giorni ormai, stanno portando avanti - e in categorico silenzio - specifici servizi di controllo per prevenire e reprimere, in un momento di grave emergenza idrica, gli abusi. Gli autobottisti abusivi sono del resto sempre esisti nell'Agrigentino. E adesso, in tempo di siccità senza precedenti, sono anche aumentati.

Stamani, i poliziotti del commissariato della città Termale e i carabinieri della locale compagnia, durante queste mirati controlli, hanno appunto sorpreso l'autobottista di Ribera mentre riforniva la sua autobotte da 6 mila litri, prelevando abusivamente acqua dal torrente Bellapietra, il cui corso è risultato essere appunto deviato per creare un invaso.

A raccomandare alle forze dell'ordine l'aumento dei controlli mirati, già nelle scorse settimane, a margine di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, era stato il prefetto di Agrigento Filippo Romano.