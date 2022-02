"Siamo tutti sindaco di Montevago": tanti amministratori al fianco di Margherita La Rocca Ruvolo

“Ho paura perchè solo gli incoscienti non ne hanno, sto convivendo con la paura ma andrò avanti e continuerò a fare il mio lavoro”. Lo ha detto, con commozione, il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo durante la seduta aperta del consiglio comunale convocata a seguito della grave intimidazione del 17 febbraio scorso e indirizzata proprio al primo cittadino e deputato regionale. Le forze sane della cittadina belicina si sono strette attorno alla caparbia sindaca così come i colleghi amministratori dei Comuni agrigentini che hanno manifestato vicinanza.

“Siamo tutti sindaci di Montevago” ha detto durante il suo intervento Calogero Cattano che guida l'amministrazione comunale di Caltabellotta. “E' una chiara intimidazione di stampo mafioso – ha detto invece Leo Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia – ci sentiamo tutti colpiti da questi soggetti che la società emargina”. Presente nell'aula consiliare di Montevago anche il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo: “Margherita non sei sola – ha detto, la nostra presenza qui serve per dire a questi soggetti- ha detto Ruvolo – che questi atteggiamenti ignobili non possono fermare la buona politica”.