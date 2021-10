"Mondo Altro", via alla collaborazione con i Lions Agrigento Host

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Continuano le attività a sostegno della collettività da parte del Leo Club Agrigento Host. È stata siglata, infatti, una collaborazione tra il Leo Club Agrigento Host e l’Associazione “MondoAltro”, quest’ultima braccio operativo della Caritas di Agrigento, al fine di rafforzare ancora di più il concetto di volontariato. La collaborazione prevede di dedicare, in un giorno della settimana, circa 2 ore al doposcuola per i bambini delle scuole elementari e medie. «Nel mio discorso programmatico ho preso l’impegno di far parlare i fatti piuttosto che le parole ed è su questa scia che ci stiamo muovendo. Siamo stati, come Leo Club Agrigento Host, da sempre sensibili verso i bambini, quale futuro della società, e verso il loro apprendimento. Questo progetto, al quale abbiamo aderito senza tentennamenti, ci offre la possibilità di stare a contatto con i bambini, dando loro una mano nel loro percorso di formazione e di crescita. Ringrazio, a tal proposito, la mia Vice-Presidente, Marta Castelli, la quale sta dando prova di grande impegno, per aver presentato questo progetto a tutto il club e per averci messo in contatto con l’Associazione MondoAltro, alla quale esprimo, altresì, i miei ringraziamenti per la loro sensibilità. Ho individuato in Marta la figura che si occuperà di seguire e coordinare questo importante appuntamento di volontariato!». Queste le parole del Presidente del Leo Club Agrigento Host, Salvatore Malluzzo. Nel merito la Vice-Presidente, Marta Castelli, ha dichiarato: «Sono felice, e ringrazio tutto il club ed il Presidente Malluzzo, per avermi dato la possibilità di seguire questo progetto in collaborazione con l’Associazione “Mondo Altro”. La sinergia tra diverse realtà associative è importante per poter incidere maggiormente sulla società. Questo appuntamento, che ci vede partecipi come club almeno una volta alla settimana con i bambini, si inquadra anche in quelle linee tratteggiate dal Distretto Leo 108 Yb Sicilia per l’attenzione verso i bambini e la loro formazione. Credo sia importante - lo dico da Dottoressa in Mediazione Linguistica - anche ai fini dell’integrazione culturale!». Ai diversi appuntamenti finora tenuti, hanno partecipato, anche, Eliseo Giorgio, Tesoriere del Club e Paolo D’Amato, responsabile per il club dell’Area Fame. Un gruppo di giovani, quelli del Leo Club Agrigento Host, determinati a dare un loro contributo al miglioramento della società!