Dai bimbi di Lampedusa disegni in dono ai piccoli migranti: "Un gesto di solidarietà ed un messaggio di accoglienza"

Un gesto di solidarietà ed un messaggio di accoglienza e di speranza arriva direttamente da alcuni bambini di Lampedusa nei confronti dei minori migranti ospiti dell'Hotspot dell'isola ai quali sono state donate una trentina di creazioni di carta raffiguranti una barca con all'interno una persona e delle scritte che rimandano ai concetti di pace, fratellanza e sostegno nei confronti dei più deboli.

I doni, fatti recapitare da un gruppo di ragazzi della biblioteca dell'isola alla cooperativa sociale Badia Grande, ente gestore dell'hotspot, sono stati poi affidati a Save the

Children, che presta la sua attività nella struttura, per intrattenere gli ospiti più piccoli. La cooperativa sociale Badia Grande, afferma in una nota che lo scorso mese di maggio ha aperto una piccola ludoteca all'interno del centro di contrada Imbriacola, dove l'equipe psico-sociale, con la collaborazione di alcune associazioni, si occupa di "far

giocare, colorare e sperimentare i minori stranieri rendendo il più piacevole e serena possibile la loro permanenza".

La cooperativa sociale Badia Grande nella nota "ringrazia i bambini, gli insegnanti e il gruppo di volontari che animano la biblioteca dell'isola per i doni rivolti ai piccoli ospiti. E' un pensiero che scalda il cuore in un momento in cui le cronache degli ultimi giorni riportano tra le vittime della traversata nel Mediterraneo anche neonati e giovanissimi".