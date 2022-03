Chiede soldi alla madre e la minaccia di morte: donna-coraggio denuncia il figlio

Minacce, estorsione e danneggiamento aggravato. E’ per questi reati che una mamma, disperata ed ormai impaurita, ha denunciato – alla polizia - il proprio figlio ventiquattrenne.

Il giovane, un disoccupato, ha problemi di dipendenza dalla droga, motivo per il quale vessa la madre. Ma la donna non ha sufficiente denaro per accontentarlo ad ogni richiesta e, ultimamente, la situazione è diventata ingestibile. Venuto a sapere che la madre aveva preso lo stipendio, il ventiquattrenne non soltanto l’ha pesantemente offesa con parole irripetibili, ma l’ha anche minacciata di morte ed ha sfondato a pedate la porta della stanzetta dove la donna s’era rifugiata cercando di ignorarlo. Il ventiquattrenne è comparso, dinanzi allo sguardo terrorizzato della madre, con un grosso bastone di legno in mano e, senza mezzi termini, ha detto: “Entro stasera ti ammazzo”. Il tutto dopo che lo stesso ragazzo aveva danneggiato l’auto del genitore ed esplicitamente aveva “garantito” che avrebbe incendiato il mezzo. Alla canicattinese, ormai disperata visto che la situazione dura da tempo, non è rimasto altro da fare che chiedere, e lo ha fatto dimostrando grande coraggio, aiuto ai poliziotti del commissariato di Canicattì. Gli agenti hanno raccolto la denuncia a carico del giovane, così come la richiesta della donna affinché vengano presi adeguati provvedimenti e il giovane non possa fare del male a nessuno. Alla canicattinese, i poliziotti hanno garantito assistenza ed aiuto, ma l’hanno invitata anche a rivolgersi al centro nazionale antiviolenza oppure a “Telefono aiuto” per capire come comportarsi e come affrontare, anche a livello psicologico, la situazione che ha in casa.