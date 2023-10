Bonus affitti, pubblicata la graduatoria: quasi 500 le famiglie che lo riceveranno in provincia

Sono 444 le famiglie della provincia di Agrigento che riceveranno il Bonus affitti per il 2021. Ad annunciarlo è l'assessore regionale delle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che ha firmato oggi il decreto di approvazione della graduatoria che è consultabile a questo link.

A disposizione c'erano 17 milioni di euro su base isolana che serviranno a soddisfare oltre 11.600 domande.

«Siamo al fianco delle famiglie siciliane anche su un tema cosi importante come quello del costo dell'affitto che incide non poco sul bilancio familiare. - dice Aricò - Sosteniamo concretamente anche chi ha sofferto perdite economiche durante la pandemia. L'aumento del costo della vita e il caro bollette si ripercuotono principalmente sui nuclei familiari più fragili e questa misura, come altre in cantiere, mira proprio a sostenere chi più ha bisogno. L'equità sociale rimane uno degli obiettivi principali del governo Schifani».

Le domande valutate positivamente sono precisamente 11.664 suddivise per le nove province siciliane: Palermo 5.058, Catania 2.092, Messina 1567, Agrigento 444, Trapani 473, Siracusa 661, Ragusa 882, Caltanissetta 270, Enna 207.

Il termine per presentare la domanda è scaduto lo scorso 20 ottobre. Potevano presentarla famiglie con Isee fino a 15.347,85 euro oppure fino a 35mila euro ma che avessero subito una diminuzione del reddito Irpef di almeno il 25% a causa della pandemia Covid-19.