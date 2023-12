"Pretende i soldi per il parcheggio e minaccia l'anziano automobilista con un coltello": denunciato 25enne

Voleva 2 euro, senza "se" e senza "ma". Una pretesa che, nell'esatto momento in cui ha tirato fuori un coltello a serramanico, s'è trasformata in tentata rapina. Ma il parcheggiatore abusivo, questa volta, è stato non soltanto bloccato, ma anche denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere, appunto, di tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. A finire nei guai: un venticinquenne di Castrofilippo.

Nei giorni scorsi, un pensionato settantacinquenne di Canicattì è stato agganciato mentre stava per posteggiare la sua auto nel posteggio attiguo all'ospedale Barone Lombardo. L'anziano doveva recarsi nella struttura sanitaria, ma si è, suo malgrado, imbattuto nel giovane che prima ha chiesto, poi preteso, due euro come corrispettivo per consentire la sosta della vettura. E quando l'anziano ha manifestato di non aver alcuna intenzione di pagare, il giovane ha - stando all'accusa - tirato fuori un coltello a serramanico, che è rimasto chiuso, ma che è stato messo davanti al naso dell'anziano.

I poliziotti si sono subito occupati delle indagini e sono riusciti, ben presto, ad identificare e denunciare il ragazzotto spavaldo.