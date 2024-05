Ottenuti oltre 48mila euro dalla Regione: due le demolizioni di opere abusive programmate, ecco dove

Ripartono le demolizioni di opere e immobili abusivi. Non è ancora chiaro quando, ma i soldi ci sono. Il Comune di Agrigento ha ottenuto 48.197,91 euro dal fondo di rotazione del servizio Vigilanza urbanistica della Regione. Soldi che, adesso, dovranno essere girati, o meglio accreditati, - con un provvedimento che verrà firmato nei prossimi giorni - alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Palermo. Ma palazzo dei Giganti ha partecipato anche ad un altro fondo di rotazione ed è stato ritenuto, a quanto pare, fra i finanziabili. Dopo quasi 6 anni di stop, le demolizioni delle opere realizzate abusivamente riprenderanno e si ripristinerà legalità.

Gli oltre 48mila euro ottenuti dalla Regione serviranno per "cancellare" 300 metri cubi realizzati abusivamente in via Cavaleri Magazzeni e 229 metri cubi in via Delle Dalie a San Leone.

"E' vero che nei primi tre mesi dell'anno, il Comune ha incassato oltre 450 mila euro dalla riscossione di condoni edilizi e permessi di costruire - ha detto ad AgrigentoNotizie l'assessore comunale Gerlando Principato - . Ma invito quanti hanno avviato l'iter del condono edilizio a procedere con l'iter perché non si può aspettare vita natural durante. Invito gli agrigentini a concludere i pagamenti, che possono anche essere rateizzati, perché altrimenti le pratiche non vanno avanti".

