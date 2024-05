Anche sindaco e presidente del consiglio comunale soci dell’Unuci: consegnate le tessere

Durante un breve incontro a Palazzo San Domenico, il presidente della sezione agrigentina dell’Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, tenente Carmelo Fenech, ha consegnato la tessera di socio al sindaco Franco Micciché, anch’egli ufficiale in congedo e figlio di ufficiale dell’esercito, e al presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà nella qualità di socio aggregato. All’incontro erano presenti alcuni componenti dell’Unuci, il vice presidente della sezione, tenente Salvatore Albano ,ed i componenti del consiglio direttivo sezionale, soci aggregati Salvatore Fucà e Salvatore Rampello, nonché la responsabile del gruppo donne Calogera Nobile. Fenech ha avuto parole di benvenuto per i due nuovi soci che, a loro volta, hanno espresso il loro ringraziamento per l’accoglienza da parte dell’associazione d’arma.