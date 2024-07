Riceve un falso Sms di Nexi e cerca di bloccare l'addebito non dovuto: svuotato il conto corrente di una 34enne

Ha 34 anni l'agrigentina, operaia, che è caduta nella trappola dell'Sms che l'avvisava di un prelievo indebito sul suo conto corrente. Un messaggio che, sul cellulare, è arrivato - e anche più volte - un po' a chiunque. Il falso Sms Nexi, anche in provincia, soprattutto a Palma di Montechiaro, ha letteralmente svuotato il conto di tantissimi cittadini. La trentaquattrenne, temendo un addebito non dovuto per una spesa mai fatta, ha cliccato sul link che riportava, ed è stato proprio questo che l'ha forse convinta della bontà della comunicazione, il logo della sua banca. Ha seguito le indicazioni fornite per bloccare l'addebito e alla fine la donna s'è ritrovata con il conto corrente completamente ripulito.

Sul conto, la trentaquattrenne aveva mille euro. E tutti i suoi soldi si sono volatilizzati nel giro di un paio di click. Quando ha capito d'essere stata fregata, anche lei - come molti altri agrigentini - non ha potuto far altro che correre dalla polizia per formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, per frode informatica. I poliziotti hanno già trasmesso il fascicolo redatto ai colleghi della Postale che si stanno, adesso, occupando dell'attività investigativa per cercare di stanare i truffatori.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.