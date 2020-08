Rifiuti, il Comune pronto ad inviare la spazzatura al Nord Italia

"Cosa si può fare contro un sistema imbalsamato che la Regione tiene in piedi bloccando tutte le discariche disponibili in mille pastoie. Se poi la magistratura, per dovete di legge, sequestra altri impianti perché gestiti in modo anomalo o per pregresse residue illegalità, la situazione diventa ancora più tragica. Puoi sbatterti la testa al muro per protesta, ma ti romperai solo la testa".

A lanciare l'appello sui social è l'assessore all'Ecologia del Comune di Agrigento Nello Hamel registrato, oggi, un nuovo stop della raccolta della frazione umida per indisponibilità delle strutture private, cui si aggiungono i problemi già registrati in questi giorni per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti dopo il sequestro e la contestuale chiusura della discarica di Siculiana della Catanzaro Costruzioni.

Hamel, nel denunciare i ritardi del "sistema" rifiuti evidenzia come alla fine siano i Comuni a rimanere "schiacciati" da queste scelte. Per questo ha annunciato che provvederà a prendere "contatti con il Nord per risolvere il problema con i lunghi viaggi verso gli impianti che, stranamente, non hanno problemi a farci conferire umido e secco. Non sarà - continua - una sconfitta della nostra terra, sarà la vergogna dei burosauri regionali per i quali il tempo e l’impegno per la soluzione dei problemi sono solo concetti relativi perché’ per loro il popolo siciliano può aspettare e sopportare".

"Visto che l’amministrazione è così attiva sui social, stupisce che i cittadini non siano stati messi tempestivamente al corrente rispetto al non conferire l’umido, ieri sera, perché non sarebbe stato raccolto stamattina - commenta invece il consigliere comunale M5S Marcella Carlisi -. Niente informazione ufficiale, nessun avviso alla popolazione, comunque diramato, nemmeno sulle pagine Facebook di sindaco e assessori, utilizzati solitamente per diffondere informazioni che sono, ormai, solo propaganda elettorale".

"Adesso cosa dovrebbero fare i cittadini? Riportare a casa i mastelli pieni, lasciati sotto il sole, alcuni rotti o senza coperchio? Magari con qualche sacchetto clandestino?

Giornalmente - continua Carlisi - la città lamenta mancanze nella raccolta differenziata: turni saltati, praticamente regolarmente in certe zone; richieste di mastelli nuovi o condominiali che non si sa a chi fare; perplessità su cosa e come conferire, dove e quando. Mancano tante informazioni sul sistema spazzatura, la trasparenza evidentemente contrasterebbe con la campagna elettorale. Un’informazione facilmente accessibile è preziosa su questo argomento, potrebbe essere diffusa a costo zero sul sito istituzionale dove almeno una parte della popolazione potrebbe trovare informazioni e diffonderle. Invece nemmeno questo, sebbene più volte richiesto. Prepariamoci a vie nauseabonde per gli odori emanati dai contenitori, speriamo non appetibili ai roditori".