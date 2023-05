"Su quel sito internet non ci sono mai stato", due addebiti in 3 giorni per 19enne

Su quel sito internet di videogiochi non c'era - a suo dire - mai stato. Eppure in tre giorni gli sono stati addebitati acquisti per un totale di 37 euro.

A presentarsi al commissariato di polizia di Canicattì per denunciare la frode e disconoscere quegli addebiti è stato un diciannovenne. Un ragazzo che s'è accorto, controllando l'estratto conto della sua carta di credito, delle due diverse operazioni che lui - stando appunto a quanto ha riferito ai poliziotti - non ha mai fatto.

Gli agenti hanno, come sempre, avviato le indagini per cercare di identificare chi, effettivamente, ha commesso la frode.