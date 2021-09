Poco personale e turni di lavoro massacranti, sit-in dei vigili del fuoco in Prefettura

“Ci sentiamo presi in giro dal nostro stesso dipartimento secondo il quale, in provincia di Agrigento c'è un esubero di personale di vigili del fuoco di cinque unità mentre dai nostri calcoli ne risultano quarantasette in meno”. Queste, dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole del coordinatore territoriale della Fns Cisl Diego Motisi sulle criticità d'organico del corpo dei vigili del fuoco che costringerebbero gli stessi, ad estenuanti turni di lavoro per riuscire a coprire i servizi. In mattinata, i pompieri aderenti all'organizzazione sindacale Cisl, hanno dato vita ad un pacifico sit-in di protesta davanti alla prefettura per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni, sulle condizioni di lavoro ai quali sono sottoposti.