L'Esercito desiste: niente esercitazioni oggi a Punta Bianca, gli ambientalisti chiedono la definizione della riserva naturale

L'Esercito concede una tregua agli ambientalisti che per l'ennesima volta, in mattinata, si sono dati appuntamento sulla strada di accesso al poligono di Drasi per provare a bloccare le esercitazioni militari. Il sit-in di protesta era stato annunciato nei giorni scorsi dopo la ripresa delle attività nell'area di Punta Bianca ed è stato forse questo il motivo che ha indotto le autorità militari ad annullare l'appuntamento odierno. Oltre alle instancabili associazioni ambientaliste che da anni chiedono l'istituzione della riserva naturale orientata e la chiusura definitiva del poligono, al sit-in di protesta hanno aderito anche il vice presidente della commissione regionale Antimafia, Ismaele La Vardera e l'ex deputato regionale Giovanni Di Caro che da parlamentare, nella scorsa legislatura, aveva avanzato una mozione che impegnava il governo regionale a trovare per l'esercito un sito alternativo a quello agrigentino.

Il dietrofront di oggi però, secondo gli ambientalisti, non deve essere letto come una rinuncia definitiva dei militari che, con molta probabilità, torneranno nei prossimi giorni a sparare, rispettando dunque il calendario che ogni anno, dal dopo guerra in poi, ha portato a Punta Bianca, mezzi e uomini dell'esercito, italiano e americano, e delle forze dell'ordine.