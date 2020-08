Immigrazione, cittadini sul piede di guerra davanti alla Prefettura: "L'Europa faccia la sua parte"

Sit-in di protesta ad Agrigento contro l’isolamento dell’Italia nella gestione dei flussi migratori. Un gruppo di cittadini si sono radunati in piazzetta Aldo Moro, davanti al Palazzo della Prefettura . “Chiediamo la cooperazione fra gli stati – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie, l’organizzatrice, Roberta Lala, l’Italia da sola non può far fronte al problema dell’immigrazione”.

Le richieste dei cittadini che hanno aderito alla pacifica protesta, sono state l’oggetto di una lettera che gli stessi, tramite il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, hanno indirizzato al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

"L’Europa ci ha lasciati da soli – ha aggiunto Lala – questo dell’immigrazione è un problema globale, c’è troppo finto buonismo".