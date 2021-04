Sit-in dei forestali, la Cgil: "Campagna anti incendio non attiva e patrimonio boschivo a rischio"

Si sono chiuse con un sit-in davanti alla Prefettura di Agrigento le due giornate di mobilitazione dei indette dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil che chiedono alla Regione siciliana, l'attivazione della campagna di prevenzione incendi. I circa 15 mila lavoratori che nell'Isola effettuano le necessarie opere di manutenzione e di prevenzione degli incendi non sono stati ancora chiamati al loro servizio e con l'arrivo della bella stagione, in caso di roghi il rischio di perdere miglia di ettari di patrimonio boschivo è elevato. “Siamo fermi al palo – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il segretario provinciale della Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi - nessuno dei lavoratori è stato chiamato e la vegetazione inizia a farsi secca e se questi operai non iniziano le attività il nostro patrimonio boschivo rischia di andare in fumo. Al prefetto – aggiunge Buscemi - chiediamo di rappresentare il disagio di questi lavoratori che vivono di poche giornate lavorative”.

Forestali sul piede di guerra, i sindacati proclamano due giorni di sciopero

I ritardi sull'avvio al lavoro dei forestali sarebbe dovuto alla carenza di risorse economiche della Regione che per rimediare, deve necessariamente attingere ai fondi europei per lo svolgimento del servizio e per garantire sostegno a questi lavoratori st