Protesta dei lavoratori precari del Comune, in 250 chiedono la stabilizzazione

Continua la protesta dei circa 250 lavoratori precari del Comune di Favara che chiedono la stabilizzazione. Da dieci giorni il personale con contratto a tempo determinato, dopo i turni di lavoro, si raduna in assemblea in piazza Cavour per sensibilizzare l'opinione pubblica sul disagio che questa categoria di lavoratori vive. L'amministrazione comunale nello scorso mese di aprile, avrebbe annunciato la stabilizzazione di questi lavoratori entro il 31 luglio prossimo ed è proprio su quella scadenza che fanno leva i precari dell'Ente che domani, venerdì 9 luglio, manifesteranno anche con un sit-in in piazza Aldo Moro ad Agrigento, sotto la sede della prefettura.