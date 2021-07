Crisi del servizio idrico, la protesta si sposta a Palermo: sit in sotto la sede della Regione

I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno promosso una manifestazione per il prossimo 21 luglio, giornata in cui i vertici dell'Ati dovrebbero incontrare Musumeci

Futuro della gestione del servizio idrico e degli oltre 200 lavoratori oggi impegnati tra Girgenti Acque e Hydortecne, la protesta si sposta a Palermo. Dopo il sit-in dei giorni scorsi davanti all'azienda alla zona Asi, ieri si è tenuta un'assemblea alla presenza delle organizzazioni sindacali che è servita per discutere della drammaticità della situazione in cui versa il servizio idrico.

Questo alla luce della recente comunicazione di un rischio "stop" del servizio fatta dal commissario prefettizio Geravasio Venuti per sostanziale impossibilità di far fronte agli obblighi economici anche minimi per garantire il funzionamento del sistema, e anche del fatto che a partire dal 2 agosto comunque sarà interrotta la gestione commissariale e bisognerà capire chi tecnicamente si occuperà di far funzionare il servizio. A questo si aggiunge (ed aggrava ovviamente il quadro) la gestione fallimentare di Girgenti Acque e Hydortecne, che sta recuperando i crediti e pagando i debiti contatti, ammontanti a milioni di euro.

I lavoratori e i sindacati, visto l'aggravarsi della situazione, hanno deciso di tenere un'altra assemblea nei pressi del palazzo della Regione Siciliana il prossimo 21 luglio. Gli operatori, dice una nota "vogliono sensibilizzare il governatore Nello Musumeci che, proprio mercoledì, avrebbe un incontro fissato con i vertici dell'Aica e i sindaci agrigentini per affrontare la scottante questione della continuità del servizio idrico integrato, fortemente a rischio".

Oggi, intanto, i vertici dell'Ati e forse anche il prefetto dovrebbero incontrare il commissario fallimentare per capire quali sono gli effettivi margini di manovra per evitare che la curatela del default della società si traduca anche in un crollo del servizio idrico.