Ponte Misita chiuso, scatta la protesta degli abitanti di Zingarello: “Siamo isolati"

Poco meno di cinquecento metri di ponte chiuso dal Libero consorzio comunale di Agrigento al traffico veicolare per i lavori di manutenzione ai giunti di dilatazione, provoca notevoli disagi agli abitanti delle contrade Misita, Zingarello, Cipolluzze e Mandrascava.

Dieci giorni dopo l'ordinanza di interdizione del ponte sul fiume Naro, i cittadini si sono radunati in prossimità del cantiere per chiedere l'istituzione del senso unico di marcia alternata che consenta il passaggio dei mezzi e che quindi, eviti agli stessi, la lunga deviazione che per raggiungere la città dei Templi li costringe a percorrere la Statale 115 dal territorio comunale di Palma di Montechiaro in direzione Villaggio Mosè. Un giro che, rispetto al normale percorso, è più lungo di circa 15 km. Se per esempio, un abitante di Zingarello, zona sprovvista di attività commerciali, deve recarsi in un supermercato o in un panificio, prima della chiusura del ponte, doveva percorrere circa 4 chilometri per fare la spesa, adesso invece, compreso il ritorno, ne dovrà fare almeno 30. Ciò che più preoccupa gli abitanti, che a causa di questi lavori registrano anche disagi nel servizio di raccolta dei rifiuti, è l'assenza di una data sulla riapertura del ponte, nessuna indicazione infatti figura sui cartelli di cantiere. La strada provinciale 71 è comunemente percorsa non solo dai residenti delle contrade ma anche dai tanti lavoratori pendolari che dalla città dei Templi devono recarsi nell'area orientale della provincia e viceversa.

