"Sistema Montante", gli imputati al gup: "No ammissione parti civili"

I 13 imputati dell'inchiesta bis sul "sistema Montante", nell'udienza di ieri, all'aula bunker di Caltanissetta, davanti al gup Emanuela Carrabotta, hanno chiesto l'estromissione dal processo di quasi tutte le parti civili pubbliche e private sostenendo "la mancanza di lesione dell'interesse complessivo". Presenti in aula - secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia - solo 5 imputati: gli ex assessori regionali Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, l'ex commissario dell'Irsap Maria Grazia Brandara, l'ex capo centro della Dia di Palermo Giuseppe D'Agata e l'imprenditore Carmelo Turco. In apertura di udienza, i pm Claudia Pasciuti e Davide Spina hanno detto di non opporsi alla costituzione di parte civile dei ministeri dell'Interno, della Difesa e delle Finanze, della presidenza della Regione e fra gli altri degli agrigentini Salvatore Moncada e Salvatore Petrotto (ex sindaco di Racalmuto).

L'avvocato Magnani, che assiste Maria Grazia Brandara, ha chiesto al gup la non ammissione di alcuni ministeri, della presidenza della Regione e di alcuni privati che chiedono danni per chi è imputato del reato associativo. Il giudice per le udienze preliminari, non essendo state sollevate eccezioni, si pronuncerà sull'ammissione delle parti civili al processo nell'udienza del 12 marzo.