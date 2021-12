Sindrome "Long Covid", l'Asp attiva un nuovo ambulatorio per fornire assistenza terapeutica

Sono piuttosto numerose le persone che, dopo la guarigione dal Covid 19, non tornano a stare bene al 100 per cento: disturbi e manifestazioni cliniche di vario genere delineano in molto casi un quadro di salute piuttosto deficitario.

Viene chiamata “Sindrome post Covid-19” o più semplicemente “Long Covid” che viene continuamente studiata per comprenderne l’evoluzione e per mettere appunto opportune strategie terapeutiche.

Per questo l’Asp di Agrigento si è appositamente organizzata attivando un nuovo ambulatorio dedicato, dove vengono eseguite visite di medicina interna, emogasanalisi, un test specifico che si chiama “6-minute walking” e colloqui psicologici.

L’ambulatorio si trova all’interno dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, presso l’Unità operativa di medicina interna ad alta intensità di cure.

Al suo interno si svolgono sedute ogni 15 giorni, dalle 8 alle 14.

Possono usufruire del servizio i pazienti con pregressa infezione da SARS-Cov2 che presentano sintomatologie compatibili con “Long Covid”, con la richiesta sull’impegnativa delle prestazioni erogate dall’ambulatorio e nei casi previsti dal codice d’esenzione CV2123.