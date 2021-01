Bambina cade in un pozzetto e si ferisce, citato in giudizio sindaco di Sciacca

"Negligenza e imprudenza" nella gestione di un pozzetto dentro cui è caduta, ferendosi, una bambina. Per questo, come racconta il quotidiano La Sicilia, il sindaco di Sciacca Francesca Valenti è stata citata direttamente a giudizio con l'accusa di lesioni lievi in seguito ad un incidente avvenuto la scorsa estate.

Come avvenuto in realtà in molti altri centri in Italia, il primo cittadino viene coinvolto in qualità di responsabile dell'Ente stante che, secondo l'accusa, l'area non era adeguatamente protetta e segnalata. Il luogo si trova all'interno del parco delle Terme di Sciacca. L'udienza dinnanzi al Giudice di pace è fissata per fine febbraio.