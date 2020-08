Quell'acqua che magicamente scompare di notte, Castellino: "Con le telecamere stop ai furti"

Furti, per volumi considerevoli, con picchi anche di 100 litri di acqua al secondo, dalle condotte idriche di Palma di Montechiaro. Il sindaco, Stefano Castellino, ha avvisato i carabinieri dopo che lo stesso, ha avuto contezza sugli ammanchi che hanno messo in ginocchio la città del Gattopardo.

Furti d'acqua a Palma di Montechiaro: ne spariscono anche 100 litri al secondo

„ Furti d'acqua a Palma di Montechiaro: ne spariscono anche 100 litri al secondo

“Ci siamo accorti che, magicamente, nel corso della notte, l’acqua che veniva incanalata per servire le case dei palmesi scompariva. A quel punto, abbiamo installato delle telecamere e, come per incanto, l’acqua non è più scomparsa. Di tutto ciò – ha spiegato il sindaco Castellino - ho messo al corrente le forze dell’ordine ed ho avvisato anche il prefetto”.