Tribunale, ridotta la misura di prevenzione per l'ex sindaco Ippolito

E' stata ridotta da tre anni e sei mesi a due anni e otto mesi la misura di prevenzione attuata nei confronti all'ex sindaco di Castrofilippo Salvatore Ippolito, arrestato nel 2010 nel contesto dell'operazione "Family".

L'ex primo cittadino ha già scontato dieci anni di carcere sui dodici per cui era stato condannato in via definitiva tornando libero nel gennaio dello scorso anno ma con l'obbligo della sorveglianza speciale nel comune di residenza per tre anni e mezzo.

Grazie ad un ricorso proposto dal suo legale, Ippolito ha ottenuto una riduzione della misura di prevenzione.