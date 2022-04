Uil, rinnovati i vertici provinciali di Uiltemp e UilM

Uil, rinnovati i vertici per le sigle Uiltemp e Uilm. A succedere a Roberto Migliara, nel primo caso, è Simona Manganella. Migliara entra in segreteria insieme a Luigi Terrasi e Tiziana Graceffa e andrà a sostituire ad Alfonso Sammartino alla guida della Uilm, entrano in questo caso in segreteria Alfonso Sammartino, Giuseppe Capostagno, Salvatore Siracusa e Azzurra Maragliano.

Il Segretario generale, Gero Acquisto ribadisce dal congresso la totale vicinanza e tutto l’impegno che la Uilm e la Uiltec congiuntamente alla confederazione e al cartello sociale metteranno, in modo di rendere efficace e produttiva la gestione del servizio idrico integrato.