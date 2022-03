Ufficio vertenze legali della Cgil, ecco chi sarà la nuova responsabile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L' UVL (Ufficio Vertenze Legali), ha un nuovo responsabile. Si tratta di Maria Rossella Iacono, dottoressa in Scienze Economiche, che guiderà e coordinerà l'ufficio.

L'UVL é uno dei numerosi servizi che la Cgil Agrigento mette a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici; offre consulenza su controllo buste paga e Tfr, cassa integrazione, ferie e permessi, malattia, maternità, infortunio, lavoro nero o irregolare.

L'obiettivo è quello di fornire assistenza ai lavoratori nel recuperare crediti, differenze salariali, tutelare i loro interessi nelle procedure concorsuali, e impugnare licenziamenti, al fine di consentire loro il rientro al lavoro o il risarcimento del danno.

Il servizio di assistenza sindacale, tecnica e legale dell'UVL è fornito attraverso il supporto di professionisti di fiducia della Cgil, che seguono i lavoratori e le lavoratrici per far valere e tutelare i propri diritti.

Un ufficio, che costituisce il punto di riferimento del territorio per la soluzione dei contenziosi che possono verificarsi nel corso del rapporto di lavoro o al momento della risoluzione dello stesso. Rossella Iacono ha acquisito le giuste competenze – dichiara il segretario generale della Cgil di Agrigento – per assistere tutti coloro che hanno bisogno per risolvere i tanti problemi che nascono nell’ambito dei contenziosi con professionalità. Gli uffici saranno aperti tutti i giorni ma, a causa della pandemia in corso è opportuno prenotarsi. https://agrigento.cgilsicilia.it/ci-trovi-qui/