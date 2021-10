Niente assistenza per gli studenti disabili non autosufficienti, la denuncia della Cgil

L'anno scolastico è iniziato, ma al momento non è stato ancora avviato il servizio di assistenza igienico-personale degli studenti disabili non autosufficienti che frequentano le scuole superiori della provincia nonostante vi siano le risorse economiche disponibili.

A denunciarlo è la Cgil della provincia di Agrigento in una nota a firma del segretario generale Alfonso Buscemi e il responsabile del dipartimento Francesco Gangemi.

"Ad oggi - dicono - non si hanno ancora notizie certe su come il consorzio dei comuni di Agrigento intenda organizzare il servizio nel territorio della provincia. Attualmente gli studenti disabili gravissimi non autosufficienti non sono messi in condizione di partecipare attivamente alle attività curriculari. La cosa ancora più grave è che non si hanno notizie di interventi dell’assessore Scavone che conosce la situazione. E' intollerabile - proseguono - che il diritto allo studio di cittadini studenti disabili gravi non autosufficienti venga garantito in Sicilia a macchia di leopardo e che un servizio così importante sia lasciato alla discrezionalità delle istituzioni territoriali mentre il Governo regionale prima legifera, emana circolari e poi chiude un occhio o se ne lava le mani sulla loro efficacia. Se nelle prossime ore non si avranno notizie certe sull’attivazione del servizio, la Cgil e le famiglie saranno costrette a mettere in campo azioni di lotta e si rivolgeranno alle istanze istituzionali superiori".