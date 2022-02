Sindacati, il comitato provinciale Inps ha un nuovo presidente: eletto Carmelo Di Franco

E' Carmelo Di Franco il nuovo presidente del Comitato provinciale dell Inps. La sua elezione è avvenuta su proposta dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, condivisa da tutte le parti presenti.

Di Franco prende il posto di Giovanni Manganella che è stato in carica dal 2018 ad oggi. Per tantissimi anni è stato al servizio della Cgil agrigentina ed è stato segretario confederale guidando la categoria degli edili, dei precari e dei lavoratori dei settori agricolo e industriale.

Attualmente Di Franco presiede il comitato direttivo della Flai Cgil di Agrigento. Il Comitato Inps che si appresta a dirigere svolge diverse funzioni in ambito previdenziale: tra queste l’amministrazione della gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle prestazioni temporanee, degli interventi di carattere assistenziale, dei contributi dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti. Inoltre Di Franco ha competenze sui ricorsi e sulle domande di assegno sociale e di prestazioni per invalidità civile.

"Il ruolo dell’Inps in questi anni - dice - ha assunto particolare importanza rispetto al ruolo istituzionale per cui nasce. Infatti, a causa della grave crisi occupazionale nel nostro territorio, della pandemia e di tutto ciò che ne deriva, l’Istituto è chiamato sempre di più a dare risposte concrete in tempi certi e con rapidità. Per questo motivo sono sicuro di poter dare, in collaborazione con tutto il Comitato e la direzione, un contributo importante grazie all’esperienza e alle competenze acquisite in anni di attività sindacale».

A congratularsi con Carmelo di Franco è stato il segretario generale della Cgil agrigentina Alfonso Buscemi.