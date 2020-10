Sindacalista uccisa da un'auto, al processo spunta un'audio dell'imputato

Tragica morte di una sindacalista a Lampedusa, spunta un audio dell'unico accusato che ammette, tra le lacrime, di aver travolto la vittima e di non averla vista.

I carabinieri, come riferisce il quotidiano La Sicilia, hanno infatti recuperato una registrazione dal cellulare di Andrea Saverio Sola, 24enne di Lampedusa, a processo con l’accusa di omicidio stradale per la morte di Fulvia Morando, 49enne di Pinerolo che perse la vita sulla maggiore delle Pelagie lo scorso anno. In quest'audio, spiega il quotidiano catanese, Sola ammetterebbe tra le lacrime di aver travolto la donna con la sua jeep e di non averla vista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La zona dove accadde l'incidente, la via Terranova, è infatti al buio e non vi sono marciapiedi. Il processo si sta svolgendo dinnanzi al Giudice monocratico del tribunale di Agrigento. La difesa ha oggi contestato diverse cose all'accusa, tra cui le modalità con cui fu effettuato l'alcol test.