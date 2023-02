Nuovo asfalto in viale Dei Giardini, scatta il divieto di sosta: ecco a partire da quando

Impossibile sostare o parcheggiare, domani, a partire dalle ore 7, lungo viale Dei Giardini a San Leone. Il divieto è stato imposto a partire dall’incrocio con la via Cavaleri Magazzeni fino all’incrocio con via Gela. E questo per consentire alla ditta di effettuare i lavori di creazione della segnaletica orizzontale nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza con collocazione di conglomerato fotocatalitico di un tratto della strategica arteria stradale.

Il Comune ha imposto alla ditta esecutrice dei lavori di dover garantire sempre e comunque l’accesso alle private proprietà. Fatto obbligo, sempre alla ditta, nel caso in cui i lavori interessino i marciapiedi e/o piste ciclopedonali di istituire idoneo percorso alternativo protetto.