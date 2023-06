Capitaneria di porto, visita istituzionale del prefetto Romano: più sicurezza sui litorali durante l’estate

Visita istituzionale alla Capitaneria di Porto Empedocle per il prefetto Filippo Romano. Ad accoglierlo sono stati il capo del compartimento marittimo, capitano di Fregata Antonio Ventriglia ed il Comandante in seconda, il capitano di Fregata Davide Guzzi. Insieme hanno affrontato tematiche di ampio respiro ed attualità, soprattutto la questione legata all’implementazione dei controlli lungo i litorali di giurisdizione per garantire il regolare svolgimento delle attività ludico-ricreative legate al mare ed il coinvolgimento dei militari del Comando di Porto Empedocle nei dispositivi interforze di controllo del territorio con specifico riferimento alle affollate località balneari della provincia agrigentina, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Al termine della visita, il rituale omaggio del crest della Capitaneria di porto e le espressioni di vivo apprezzamento per l’impegno e la professionalità del personale militare e civile della Guardia Costiera empedoclina che Romano ha voluto sottoscrivere, in ricordo della giornata, sul “Giornale storico” del Comando.