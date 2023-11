Irregolarità in cantieri edili e attività imprenditoriali: denunciate oltre 100 persone

Più di cento imprenditori denunciati alle Procure, decine e decine i lavoratori "in nero" e la certezza che in un cantiere edile su due vi sono delle irregolarità. In poco più di 10 mesi, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro hanno effettuato oltre 120 controlli e in almeno una sessantina di casi, appunto, sono state accertate violazioni alle norme sulla sicurezza. Elevate sanzioni per complessive centinaia di migliaia di euro.

Il Nil di Agrigento, collaborato dai colleghi delle varie stazioni cittadine, dal personale della direzione territoriale degli ispettori del lavoro Sicilia e da quello dello Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro, continuerà, in ogni paese dell'Agrigentino, ad effettuare controlli e accertamenti tanto nei cantieri edili, quanto fra le varie realtà imprenditoriali presenti.