Ferragosto in sicurezza, approntato piano di controlli: fari puntati su falò e traffico

Ferragosto in sicurezza a Siculiana, approvato piano straordinaio per la "notte più lunga dell'estate".

Tutto è stato deciso durante una riunione alla presenza del comandante della Polizia Locale e quello della locale Stazione dei carabinieri oltre che del sindaco Peppe Zambito.

Le principali azioni riguardano la viabilità sulla litoranea siculianese e il controllo sistematico di eventuali faló o campeggio abusivo.

"Nell’ augurare ai miei concittadini nonché ai turisti in visita nella nostra Siculiana un sereno Ferragosto - dice il sindaco Zambito -, invito tutti a seguire le elementari buone pratiche, finalizzate ad una corretta convivenza civile. Ringrazio, sin da adesso, le forze dell’ordine per il piano di controllo approntato, che durerà fino al termine della festività in parola. Sono certo che il tutto si svolgerà nel migliore dei modi, così da garantire la serenità di famiglie e singoli che ci onoreranno con la loro presenza".