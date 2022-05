"Mancanza di sicurezza nel cantiere edile per sistemare una piazza": fra i denunciati anche un agrigentino

C'è anche un canicattinese - residente ad Agrigento - fra i denunciati alla Procura della Repubblica dai carabinieri del Nil che si sono occupati di controlli straordinari nel settore edile a Contessa Entellina. Ad essere passato al setaccio è stato il cantiere per la realizzazione di lavori pubblici su piazza Della Repubblica.

A finire nei guai è stato un quarantenne, residente a San Giuseppe Jato, titolare della ditta edile che è stato ritenuto responsabile di non aver munito il ponteggio di ancoraggi, né di parapetti; di non aver installato l'impianto elettrico nel cantiere e di non aver costituito le squadre di addetti alle emergenze e di montaggio ponteggio. Ma anche il canicattinese, residente ad Agrigento, di 50 anni che, nel cantiere, era coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Il cinquantenne è stato ritenuto responsabile di non aver aggiornato il Psc e di non aver predisposto la necessaria, indispensabile, vigilanza.

I carabinieri del Nil hanno sospeso l'attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza ed hanno elevato ammende per complessive 47.752 euro e sanzioni per tre mila euro.

I controlli, tanto in provincia di Agrigento quanto nel resto dell'isola, continueranno ad essere effettuati sia per garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori, evitando incidenti sul lavoro; sia per fare in modo che tutti vengano messi in regola e non vi siano casi di lavoro "in nero". Perché il rispetto delle normative sul lavoro garantiscono sicurezza, protezione e garanzie agli operai, ma anche piena legalità in cantieri pubblici o privati.