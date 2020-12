Urlano e si arrampicano alle inferriate provando a scappare: migranti bloccati dalla polizia

Voglio andare via. Lasciarsi alle spalle Villa Sikania e Siculiana. E hanno provato - inizialmente senza riuscirvi - a scavalcare la recinzione di quello che un tempo era un albergo di lusso: di Villa Sikania. Nuova protesta da parte di un gruppetto di migranti ospiti della struttura d'accoglienza che si affaccia sulla statale 115. A cercare di riportare la calma, bloccando coloro che avrebbero voluto allontanarsi, sono stati i poliziotti - in tenuta antisommossa - che erano, e sono, in servizio di vigilanza al centro d'accoglienza di Siculiana.

Il tentativo di bloccare i migranti è però durato poco. Più persone sono riuscite a scavalcare la recinzione e si sono riversate lungo la statale, la stessa strada dove un giovane migrante è stato investito e ucciso durante un tentativo di fuga. Qualcuno dei fuggitivi è stato subito bloccato, ma altri - forse una ventina, forse qualcuno in meno, - sono riusciti a raggiungere i campi e si sono già dileguati.