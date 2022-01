Trovato con 165 grammi di hashish durante la perquisizione: arrestato ventenne

E? stato trovato in possesso, durante una perquisizione personale e domiciliare, di ben 165 grammi di hashish. E? per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un ventenne, disoccupato, di Siculiana è stato arrestato dai carabinieri della stazione cittadina. Il giovane, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d?inchiesta subito aperto, è stato posto, in attesa dell?udienza di convalida, agli arresti domiciliari.

A quanto pare, i militari dell?Arma ? nell?ambito dei sistematici controlli per prevenire e reprimere l?allarmante fenomeno dello spaccio di stupefacenti ? tenevano già d?occhio, e forse pure da un po?, il ventenne disoccupato. Poi, appunto, la decisione: i carabinieri hanno optato per una perquisizione personale e domiciliare. Ed è proprio durante queste verifiche che è saltata fuori la ?roba?. I 165 grammi di hashish sono stati subito posti sotto sequestro e verranno adesso, come sempre avviene in questi casi, sottoposti alle necessarie analisi di laboratorio. Per il ventenne, P. G. P., in flagranza di reato, è invece scattato l?arresto. Non è naturalmente ? ed è inevitabile che sia così ? finita. I carabinieri di Siculiana, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, adesso proveranno a tracciare la strada seguita dall?hashish per giungere fino a Siculiana. Ci vorrà, appare scontato, del tempo.