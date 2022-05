"Prodotti non idonei al consumo", raffica di sequestri e sanzioni a ristoranti e pizzerie

In un caso sono stati sequestrati 150 chili e 2,6 litri di prodotti alimentari non idonei al consumo, nonché 185 pezzi di rosticceria varia per inosservanza alle norme sulla tracciabilità. E sono state elevate quattro sanzioni per complessive 15.500 euro. In un altro caso, sono stati invece sequestrati quasi 142 chili e 2 litri di prodotti, nonché 654 pezzi di alimenti vari ritenuti sempre non idonei al consumo per mancanza di tracciabilità. E sono state elevate sanzioni per un totale di 17.500 euro.

Raffica di controlli a pizzerie e ristoranti, tutti situati in territorio di Siculiana, da parte dei carabinieri della stazione cittadina, che sono coordinati dal comandante della compagnia dell’Arma di Agrigento: il maggiore Marco La Rovere, e dai militari del Centro Anticrimine Natura. A supporto anche il personale veterinario dell’azienda sanitaria provinciale. Ad essere eseguiti sono stati servizi mirati per contrastare i reato in materia agroalimentare. Verifiche che hanno, appunto, fatto centro visto che – fra ristoranti e pizzerie appunto – sono stati trovati e sequestrati prodotti alimentari non conformi alle normative vigenti in materia di tracciabilità. Oltre ai sequestri, le “batoste” amministrative – con sanzioni da 15.500 euro e 17.500 per ogni singola attività commerciale – sono state veramente assai pesanti.