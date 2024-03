Siculiana è senza pediatra di libera scelta, il consigliere Lauricella: “L’Asp colmi questo vuoto al più presto”

Siculiana è senza un pediatra ed il consigliere comunale Davide Lauricella rivolte un appello all’Asp. “A seguito di alcuni pensionamenti nel settore sanitario - spiega - mamme e bambini sono costretti a recarsi a Porto Empedocle per usufruire del servizio del pediatra di libera scelta. Ho indirizzato all’Asp di Agrigento una nota per sollecitare la nomina e nello specifico per inserire nel nuovo piano il nostro territorio quale zona carente.

Infatti l’accordo collettivo nazionale dei pediatri di libera scelta prevede che, entro la fine di marzo di ogni anno, ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblichi sul bollettino ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno. Seguirò l’intero iter di nomina che prevede il coinvolgimento di più organi istituzionali per ridare al territorio siculianese, e a quello dei Comuni vicini, un servizio essenziale”.