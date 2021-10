Barchino carico di migranti riesce ad arrivare fino all'arenile di Siculiana: bloccati lungo la statale 41 tunisini

Quarantuno migranti, tutti tunisini, sono riusciti ad approdare - in maniera indisturbata, senza cioè che scattasse nessun allarme, né soccorso - su una spiaggia di Siculiana. E' accaduto all'alba di oggi. I migranti, suddivisi in piccoli gruppi, sono stati avvistati prima e bloccati dopo lungo la strada statale 115. Alcuni, camminando sul ciglio della strada, si stavano dirigendo verso Agrigento. Altri gruppi invece si stavano muovendo dalla parte opposta, verso Ribera.

Acquisita la segnalazione da parte di alcuni automobilisti di passaggio che, notando tutti quei migranti a zonzo, hanno subito composto il numero unico d'emergenza, lungo la statale 115 si sono precipitate le pattuglie di carabinieri, polizia e guardia di finanza. Il rastrellamento del territorio ha permesso di bloccare 41 tunisini e tutti sono stati già portati alla tensostruttura della Protezione civile del porto Empedoclino dove sono in corso le procedure di identificazione, ma anche soprattutto i controlli medico-sanitari, partendo dal tampone rapido per la diagnosi del Covid-19. Non accadeva da tempo che i barchini carichi di migranti riuscissero a spingersi fino alla costa di Siculiana.