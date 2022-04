Da Casteltermini a Siculiana: è Calogero Sardo il nuovo comandante della polizia municipale

Il comandante della polizia locale di Casteltermini, Calogero Sardo, è stato nominato dalla giunta comunale di Siculiana - presieduta dal sindaco Giuseppe Zambito - nel ruolo di comandante del cittadino corpo di polizia locale, oltre che responsabile dell’area Affari generali e Servizi demografici, fino al 19 settembre, salvo proroghe.

"Dovendo dar corso alla scelta, tra una rosa di validi candidati al ruolo, – ha dichiarato Zambito – ho optato, col beneplacito della mia Giunta, per la nomina di Sardo, considerato il suo curriculum, nonché l’esperienza ultratrentennale al suo attivo, nell’ambito della vigilanza locale. In particolare, i primi obiettivi del comandante saranno: il coordinamento delle attività di controllo e fuoriuscita dall’emergenza pandemica da CoVid-19, sul territorio comunale; l'organizzazione logistica della viabilità in occasione della festività patronale del Santissimo Crocifisso; la gravosa attività di tutela cittadina che sarà occasionata, soprattutto nella frazione di Siculiana Marina, dall’incipiente stagione estiva, che si prevede quale vero e proprio “ritorno alla normalità”.

Il comandante Sardo, classe 1960, laureato con lode in Scienze Politiche, indirizzo amministrativo, presso l’università di Palermo, appartiene da trentadue anni al corpo di polizia locale di Casteltermini (inizialmente, col ruolo di vice-comandante e, dal 2011, nelle vesti di comandante). Ha svolto, anche, le medesime funzioni, nella seconda metà del 2020, al Comune di Grotte.

"Ringrazio il sindaco e la giunta comunale di Siculiana per la scelta ricaduta sulla mia persona – afferma Sardo - . Il mio insediamento nel corpo di polizia locale è, certamente, stato positivo. Ho avuto già modo di conoscere diversi dipendenti comunali, dei quali ho apprezzato la cordialità e la professionalità, nonché il comandante dei carabinieri della stazione cittadina, il maresciallo capo Fabio Natale. L’esperienza professionale che si apre oggi, per me – continua – costituisce una nuova sfida professionale, non avendo mai operato in Comuni marinari; mi sento, comunque, di affermare che sussistono tutti i presupposti per poter lavorare bene e proficuamente, nell’esclusivo interesse dei cittadini, che invito a contattarmi per qualsivoglia esigenza legata al mio ufficio".