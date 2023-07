L'anziano scomparso di Siculiana è stato ritrovato: ambulanza lo trasferisce in ospedale

E' stato ritrovato fra le sterpaglie in un vallone di Siculiana l'anziano che era scomparso dalle ore 12. A setacciare l'intero paese sono stati i familiari, ma anche tanti volontari e i carabinieri. A lanciare l'allarme, sui social, chiedendo di collaborare e segnalare ogni eventuale avvistamento era stato invece il sindaco Giuseppe Zambito.

In tarda serata, l'anziano siculianese – affetto da una patologia che non lo rende pienamente autosufficiente – è stato ritrovato. E' vivo e, alle ore 23,34, si è in attesa dell'ambulanza del 118 che lo trasferirà al pronto soccorso dell'ospedale “San Giovanni di Dio” per tutti gli accertamenti medici necessari.