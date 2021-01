Abbandonano i rifiuti davanti al Ccr, incastrati dalle telecamere e multati

Le telecamere contro gli incivili, contro coloro che continuano ad abbandonare rifiuti. Siculiana come Agrigento. E proprio a Siculiana le telecamere hanno consentito di pizzicare, identificare e sanzionare coloro che hanno abbandonato i rifiuti all’esterno del Ccr.

“A tutti loro verrà comminata una sanzione amministrativa – ha annunciato, ieri, il sindaco Peppe Zambito - . Un comportamento inqualificabile e incivile! Il danno che chi abbandona rifiuti procura alla collettività, cioè a tutti noi, è di due tipi. Innanzitutto con il loro comportamento deturpano l’ambiente, sia dal punto di vista estetico sia da quello della salute. L’altro tipo di danno, che molti ignorano, è il costo di bonifica. Intervenire – ha spiegato l’amministratore - comporta delle spese. Costi extra che, purtroppo, ricadono su tutti. Soldi di tutti, che potrebbero venire impiegati in modo più costruttivo”.

A Siculiana, così come nel resto dell’Agrigentino, specie dove l’abbandono dell’immondizia è ormai indiscriminato, i controlli – da parte della polizia locale, ma non solo – proseguiranno. E saranno sempre più capillari. E’ una “guerra” impari, ma le amministrazioni comunali non sono affatto intenzionate a demordere.