E' morta per un rigurgito? Tragedia a Siculiana: ha perso la vita una neonata di 2 mesi

Sarebbe morta per un rigurgito. Tragedia a Siculiana dove, ieri, ha perso la vita una neonata di 2 mesi. La Procura della Repubblica di Agrigento, con il sostituto di turno, ha disposto il sequestro della piccola salma che dovrà essere sottoposta ad autopsia. Un esame che dovrà chiarire cosa è effettivamente accaduto e cosa ha determinato il decesso.

Sul posto, oltre ai medici, sono accorsi anche i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Agrigento. I primi non hanno potuto far nulla per soccorrere la piccina. I militari dell'Arma hanno invece avviato subito le ricostruzioni, sentendo anche - nonostante il fortissimo stato di choc - i genitori.