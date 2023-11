"Bastardo, ti sparo... ti deve venire un cancro": intera famiglia aggredisce carabiniere che perdona tutti: tre prosciolti

"Bastardo, ti deve venire un cancro, a Siculiana non ti faccio più venire perché ti sparo". Alle minacce sarebbe seguita un'aggressione fisica con colpi al volto, all'addome e alla coscia.

Da una parte un'intera famiglia e dall'altra un carabiniere in pensione con cui avevano avuto un litigio. Padre, madre e figlio finiscono a processo, per le accuse di minaccia, lesioni e porto ingiustificato di arma ma il militare li perdona e il giudice li proscioglie anche perché un capo di imputazione è prescritto.

Sotto accusa Carmelina Zambito, 56 anni; il figlio Giuseppe Li Vecchi, 32 anni e il marito Alfonso Li Vecchi, 60 anni.

La presunta aggressione sarebbe avvenuta il 23 maggio del 2016 in piazza. La donna, dopo avere avuto un litigio verbale con l'ex carabiniere, avrebbe iniziato a minacciarlo di morte dicendo che gli avrebbe sparato e augurandogli un male incurabile.

Il figlio sarebbe passato alle vie di fatto aggredendolo fisicamente e procurandogli contusioni al volto, all'addome e alla coscia. A tutti gli imputati veniva contestato, inoltre, di avere portato all'interno della loro auto due coltelli e un bastone di legno.

Durante l'audizione in aula della presunta vittima, su invito dei difensori, gli avvocati Gianfranco Pilato e Antonino Manto, il militare ha ritirato la denuncia e il giudice Andrea Terranova ha dichiarato il non doversi procedere per le imputazioni di minaccia e lesioni. L'accusa di porto ingiustificato di arma bianca è stata invece ritenuta prescritta.