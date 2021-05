Migranti bivaccano sul tetto di Villa Sikania: nessuna protesta, né rischi per l'ordine

Ormai è storia d'ogni giorno. A gruppi - più o meno consistenti - i minorenni non accompagnati trascorrono parte del loro tempo in questo modo

Ormai è storia d'ogni giorno. A gruppi - più o meno consistenti - i migranti ospiti, minorenni non accompagnati, del centro d'accoglienza Villa Sikania salgono sul tetto della struttura di Siculiana e bivaccano. Così è stato anche stamattina, ma non è in corso nessuna protesta, né ci sono problemi d'ordine all'interno del centro che viene utilizzato per la sorveglianza sanitaria anti-Covid di coloro, minorenni appunto, che sbarcano a Lampedusa. Non ne risultano in Questura e nemmeno ai carabinieri.

Ovviamente quanti vivono nei condomini attigui alla struttura - e che non concordano sulla politica migratoria e della primissima accoglienza - segnalano. Talvolta - nella maggior parte dei casi - lo fanno sui social, altre volte chiamano la stazione dei carabinieri. Ma in quest'ultimo caso, solo quando veramente si accorgono che gli animi sono inaspriti e che si registrano malcontenti e proteste.

Il "copione" di stamani sul tetto di Villa Sikania è quello che è ormai è diventato consueto. A gruppetti, i migranti salgono e scendono dal tetto, bivaccando di fatto.