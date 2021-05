Nuova fuga di migranti minorenni da Villa Sikania: acciuffati e riportati indietro in otto

Una ventina di migranti, minorenni non accompagnati, ospiti del centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana, sono riusciti a scappare dalla struttura. La polizia ne ha già ripresi otto, ma sono ancora in corso - ad opera di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio - le ricerche degli altri che, al momento, sono riusciti a far perdere ogni loro traccia. Anche questo gruppo di migranti era, nell'ex hotel di lusso adibito a centro d'accoglienza, in sorveglianza sanitaria anti-Covid.

Si tratta, di fatto, dell'ennesimo episodio di questo genere. Negli ultimi giorni, infatti, più momenti di disordine si sono registrati sia nella stessa Villa Sikania che alla "Casa dei gabbiani" di Agrigento, ma allontanamenti si sono verificati anche dalla comunità alloggio per migranti minorenni non accompagnati di Grotte.