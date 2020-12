Finiscono i lavori e la strada rimane "ferita", i vigili urbani multano impresa

In via Roma, a Siculiana, è rimasta la "ferita". I vigili urbani - dopo che dal Comune è stata chiesta, e con urgenza, la sistemazione del manto stradale - hanno elevato una multa all'impresa. D'ora in avanti, stando a quanto scrive il sindaco Peppe Zambito, questa "brutta abitudine di fare interventi per le vie del paese e non provvedere con solerzia a sistemare il manto stradale, costerà cara alle ditte che effettuano i lavori".

"Se sono comprensibili alcuni disagi per lavori necessari, non è più tollerabile che i cittadini debbano subirli anche dopo il termine degli interventi - ha detto il sindaco di Siculiana - . La via Roma, dopo giorni dalla sistemazione di un tratto dell'illuminazione pubblica, è ancora segnata da una 'ferita' che mette a rischio la pubblica incolumità. Dopo aver richiesto con urgenza la sistemazione del manto stradale, non avendo avuto riscontro, i vigili urbani hanno elevato una sanzione per inadempienza al regolare ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'impresa. Occorreranno investimenti e tempo - ha concluso il sindaco - per far 'guarire' il nostro territorio da buche e rattoppi fatti male, nel frattempo evitiamo di fare altri danni".